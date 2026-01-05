Валерий Непомнящий: «То, что раньше вытворял самый техничный игрок “Спартака”, сейчас может любой 14-летний мальчишка из академии. Все развивается, все растет — история Ярцева сейчас невозможна»

— Это абсолютно несравнимые вещи. Раньше четырех лет хватало, чтобы стать профессионалом. Сейчас это невозможно. Например, история Георгия Ярцева — в 20 лет из Второй лиги попал в «Спартак» и стал лучшим бомбардиром. Чтобы сейчас оказаться в «Спартаке», нужно пройти через такое сито… Из десяти тысяч человек просачивается один.