Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
5
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
0
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

Валерий Непомнящий: «То, что раньше вытворял самый техничный игрок “Спартака”, сейчас может любой 14-летний мальчишка из академии. Все развивается, все растет — история Ярцева сейчас невозможна»

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, чем современное поколение футболистов отличается от предыдущих.

Источник: Спортс"

— Можете сравнить предыдущее поколение футболистов с нынешним?

— Это абсолютно несравнимые вещи. Раньше четырех лет хватало, чтобы стать профессионалом. Сейчас это невозможно. Например, история Георгия Ярцева — в 20 лет из Второй лиги попал в «Спартак» и стал лучшим бомбардиром. Чтобы сейчас оказаться в «Спартаке», нужно пройти через такое сито… Из десяти тысяч человек просачивается один.

То, что раньше вытворял самый техничный игрок «Спартака», сейчас делает любой 14‑летний мальчишка из академии. Разные уровни, разные скорости, разное понимание игры. Все развивается, все растет. Отношение к футболу стало серьезнее, чем раньше.

Раньше в 30 лет человек считался глубоким ветераном. Сегодня футболист понимает, что у него есть 10−15 лет, чтобы стать профессиональным игроком, обеспечить себя и семью. Другой менталитет, иное отношение. Не скажу, какое поколение лучше или хуже. Они просто разные. Мотивация тоже совершенно разная, — сказал Непомнящий.