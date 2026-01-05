Ричмонд
Каррагер о Керкезе: «Никакого мыслительного процесса, словно слева в защите играет Нуньес. Он просто опускает голову и бежит. Нужно прибавлять»

Джейми Каррагер считает, что игра Милоша Керкеза лишена мысли.

"Порой ты смотришь на игру Керкеза и думаешь, что у тебя слева в защите играет Дарвин Нуньес.

Это немного безумно. Никакого мыслительного процесса. Что он делает с мячом? Как он взаимодействует с партнерами? Он просто опускает голову вниз и бежит. Опускает голову и бежит. Он никогда не поднимает ее, чтобы попытаться отдать передачу.

Ему нужно играть лучше. Он молодой футболист, и мы уже видели, в том числе на примере Робертсона, что порой левые защитники не лучшим образом начинают свою карьеру в «Ливерпуле». Но ему нужно прибавлять", — сказал экс-защитник мерсисайдцев.