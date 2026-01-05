Каррагер о Керкезе: «Никакого мыслительного процесса, словно слева в защите играет Нуньес. Он просто опускает голову и бежит. Нужно прибавлять»

Это немного безумно. Никакого мыслительного процесса. Что он делает с мячом? Как он взаимодействует с партнерами? Он просто опускает голову вниз и бежит. Опускает голову и бежит. Он никогда не поднимает ее, чтобы попытаться отдать передачу.