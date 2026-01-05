Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
5
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
0
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

Гонсало Гарсия о хет-трике «Бетису»: «Особенный день, надеюсь, впереди еще больше голов и побед. Думаю, “Реал” смог обрести уверенность»

Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия поделился эмоциями после хет-трика в матче с «Бетисом» в 19-м туре Ла Лиги (5:1).

Источник: Спортс"

«Особенный день. Я очень рад, что год начался таким образом. Это мой первый хет-трик на “Бернабеу” и мои первые голы в сезоне. Я в восторге и надеюсь, что это первые из многих голов, которые мне предстоит забить.

Невозможно выбрать только один гол. Я впервые сделал хет-трик перед болельщиками «Реала». Каждый из голов особенный, и я очень счастлив. Некоторые ребята до сих пор не подписали мяч, мне придется попросить еще несколько подписей. Но я благодарен каждому, потому что без них ни один из моих сегодняшних голов не был бы возможен.

Я болею за «Реал» с детства, провел много лет в академии, так что аплодисменты болельщиков стоя — это особенный момент, который запомнится навсегда. Я надеюсь, что впереди нас ждет еще много голов, еще больше побед, и этот год будет особенным для всех нас.

Мы вышли на поле с большой отдачей. Мы знали, что это будет тяжелая игра, первая в этом году. Мы стали проявлять реальные амбиции и поставили перед собой четкие цели. Мы хотели сыграть хорошо и обрести уверенность в себе перед матчем на следующей неделе. Думаю, сегодня нам это удалось. Это была убедительная победа, которая оставила приятные впечатления у всех. Теперь мы с нетерпением ждем следующего матча против «Атлетико», — сказал Гарсия клубному телевидению «Реала».