Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
5
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
0
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

Игроки «Вест Хэма» считают Нуну необщительным и отстраненным и разочарованы тренировками и выбором состава. Боссы пока не хотят увольнять португальца, теряющего поддержку команды

В «Вест Хэме» растет недовольство работой Нуну Эшпириту Санту.

Источник: Спортс"

The Telegraph сообщает, что тренер рискует лишиться поддержки со стороны команды. Португальца описывают как отстраненного и необщительного в повседневной работе человека. Отмечается разочарование тем, как проходят тренировки и формируется состав.

Из-за того, что Нуну Эшпириту Санту не проводит откровенных разговоров с футболистами, у некоторых из них формируется впечатление, что пробиться в состав невозможно, а это влияет на их моральное состояние. Они чувствуют себя оторванными от команды.

Также у некоторых ключевых игроков есть вопросы к тому, как их порой используют. Отдельные футболисты играли не на своих позициях, что вызывало путаницу и недоумение.

Источники утверждают, что Нуну почти никак не пытался подбодрить команду, когда она проигрывала «Вулверхэмптону» 0:3 к перерыву.

При этом руководство «Вест Хэма» не хотело бы увольнять уже второго тренера в этом сезоне. Его пытаются поддержать трансферами.

Лондонцы идут на 18-м месте после 20 туров АПЛ. До спасительной 17-й строчки — 4 очка.