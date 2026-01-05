Агент Барбоза ждет по 2−3 трансфера зимой от «Зенита» и «Спартака»: «Петербуржцы исправят недостатки, чтобы быть главными фаворитами. У красно-белых будет новый тренер»

«Думаю, трансферов в целом будет немного, потому что все команды более-менее укомплектованы. Как всегда это будут точечные усиления. Но, конечно, самый активный игрок на рынке в последние годы — это “Зенит”. Этой зимой, уверен, они исправят все свои недостатки, чтобы быть главными фаворитами в борьбе за чемпионство. К тому же у “Зенита” очень сильный скаутинг, особенно по бразильскому рынку. Думаю, двух-трех футболистов они могут приобрести.
Еще есть «Спартак», который может претерпеть изменения после прихода нового тренера. Времени у него будет достаточно, поэтому, наверное, стоить ждать двух-трех трансферов и от красно-белых.
Что касается «Краснодара» и ЦСКА, думаю, они могут усилиться одним, максимум двумя игроками", — сказал Барбоза.