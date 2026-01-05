Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Торино
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
5
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
0
:
Нант
2
П1
X
П2

Агент Сауся: «Владислав готов уйти, если ЦСКА и “Балтика” договорятся»

Агент Владислава Сауся оценил вероятность его перехода в ЦСКА.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что трансфер вингера «Балтики» может сорваться, если армейцы арендуют Огуза Айдына у «Фенербахче».

— Не могу сказать, уйдет ли Владислав из «Балтики» или останется. Пока все в процессе переговоров. Из‑за чего пока клубы не сходятся? Лучше у руководителей клубов спросить. Мне будет некорректно комментировать эту информацию.

— Хочет ли Владислав перейти в такой большой клуб, как ЦСКА?

— Если я вам отвечу как есть, тренер «Балтики» обидится. Понятно, что любой футболист хотел бы быть в таком большом клубе, как ЦСКА. Но у Владислава нет такого, чтобы любой ценой уйти из «Балтики». Договорятся клубы — значит, будет хорошо; не договорятся — Владислав продолжит работу в «Балтике». Тренерский штаб клуба сделал многое для него. Владислав готов уйти, если ЦСКА и «Балтика» договорятся, — сказал Андрей Талаев.