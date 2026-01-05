Агент Сауся: «Владислав готов уйти, если ЦСКА и “Балтика” договорятся»

— Если я вам отвечу как есть, тренер «Балтики» обидится. Понятно, что любой футболист хотел бы быть в таком большом клубе, как ЦСКА. Но у Владислава нет такого, чтобы любой ценой уйти из «Балтики». Договорятся клубы — значит, будет хорошо; не договорятся — Владислав продолжит работу в «Балтике». Тренерский штаб клуба сделал многое для него. Владислав готов уйти, если ЦСКА и «Балтика» договорятся, — сказал Андрей Талаев.