Дмитрий Булыкин: «Динамо» в шестерке должно быть по-любому. Гусев хорошо себя зарекомендует"

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что бело-голубые под руководством тренера Ролана Гусева поднимутся в таблице РПЛ.

Источник: Спортс"

После 18 туров «Динамо» занимает 10-е место.

«Ниже уже тяжело с такой командой занять. Все покажет, как он поработает с командой в зимнюю паузу. “Динамо” в шестерке должно быть по-любому, хоть и был потерян старт чемпионата, и сейчас будет тяжело выправить ситуацию.

Я думаю, Гусев справится, поднимется высоко, хорошо себя зарекомендует и понравится болельщикам. Я всегда за российских специалистов и футболистов. Тем более Гусев мой друг, поэтому желаю ему удачи и чтобы его утвердили надолго главным тренером", — сказал Булыкин.