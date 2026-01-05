Гришин недоволен селекцией ЦСКА: «Играют практически 12 человек. Когда ломался Алвес, его было некем заменить»

Мы видим, что ЦСКА играет одной обоймой практически все 18 игр. Когда ломался Алвес, его было некем заменить. Когда выпускали Вильягру, он тоже не показывал того уровня, чтобы ЦСКА играл и боролся за первое место. Пока я не вижу альтернативы тому составу, который играет все матчи. А играют практически 12 человек", — сказал Гришин.