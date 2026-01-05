Романцев не верил в победу «Краснодара» в РПЛ: «Испытываю чувство вины. Чемпионство сделало “быков” крепче и научило, как покорять золотую вершину»

А сейчас видно — чемпионство сделало «Краснодар» крепче и научило тому, как покорять золотую вершину. Да и то, что пятеро из его состава номинировались на звание лучшего футболиста года, говорит о многом. А трое из них — форвард Кордоба, хавбек Сперцян и вратарь Агкацев — лидеры команды", — сказал Романцев.