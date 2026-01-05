Ричмонд
Романцев не верил в победу «Краснодара» в РПЛ: «Испытываю чувство вины. Чемпионство сделало “быков” крепче и научило, как покорять золотую вершину»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что не верил в чемпионство «Краснодара» в прошлом сезоне РПЛ.

Источник: Sports

«По первому отрезку [нынешнего] сезона хорошее впечатление произвел “Краснодар”, которого отличают стабильность, высочайшая дисциплина и уверенность. Признаюсь, в прошлом чемпионате в его победу я не верил. Потому испытываю какое-то чувство вины перед краснодарцами. Ведь когда полыхнул яркой игрой “Спартак”, то сказал, что все складывается в его пользу. Но не получилось.

А сейчас видно — чемпионство сделало «Краснодар» крепче и научило тому, как покорять золотую вершину. Да и то, что пятеро из его состава номинировались на звание лучшего футболиста года, говорит о многом. А трое из них — форвард Кордоба, хавбек Сперцян и вратарь Агкацев — лидеры команды", — сказал Романцев.