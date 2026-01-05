Ричмонд
Канчельскис назвал Талалаева лучшим тренером РПЛ: «Балтика» показывает достойный футбол. Пятое место к перерыву — солидное достижение"

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал Андрея Талалаева из «Балтики» лучшим тренером осенней части РПЛ.

Источник: Спортс"

«Если говорить о сильнейшем тренере после 18 туров чемпионата, то это Талалаев. Однозначно он! “Балтика” благодаря удачной работе главного тренера добилась больших успехов. Все-таки занять пятое место к перерыву, когда ты только вошел в РПЛ из Первой лиги — это солидное достижение. Плюс “Балтика” показывает достойный футбол. Все комплименты абсолютно заслуженны.

Но мне очень интересно будет посмотреть на них во второй части чемпионата: как они подготовятся, в какой форме подойдут к матчам и с каким настроем. Усилить состав они не смогут, потому что в финансовом плане они не «Краснодар», «Зенит» или ЦСКА. Все еще может измениться. Но на данный момент Талалаев — лучший тренер РПЛ", — сказал Канчельскис.