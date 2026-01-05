Канчельскис назвал Талалаева лучшим тренером РПЛ: «Балтика» показывает достойный футбол. Пятое место к перерыву — солидное достижение"

Но мне очень интересно будет посмотреть на них во второй части чемпионата: как они подготовятся, в какой форме подойдут к матчам и с каким настроем. Усилить состав они не смогут, потому что в финансовом плане они не «Краснодар», «Зенит» или ЦСКА. Все еще может измениться. Но на данный момент Талалаев — лучший тренер РПЛ", — сказал Канчельскис.