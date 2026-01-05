Ричмонд
Джорджевич об алкоголе: «Иногда выпить — нормально, это хорошо расслабляет. После игры мог себе позволить бутылку пива — она прям очень хорошо заходит»

Бывший нападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал, что мог выпить пива после игры.

Источник: Спортс"

— Любили ли вы потусоваться? На какой тусовке оставили самый крупный чек?

— Бывали тусовки, могли вместе с ребятами потусоваться. Про самый крупный чек не помню.

— Как относитесь к алкогольным напиткам?

— Все в границах, нельзя перебарщивать. Но иногда выпить — нормально, после игры это очень хорошо расслабляет. Но если будешь пить очень много, то завтра это очень хорошо почувствуешь (смеется).

— Игрок «Зенита» Максим Глушенков говорил, что выпивает по две бутылки пива после игры. Можете себе позволить так же?

— Считаю, что это нормально. После игры мог себе позволить одну бутылку пива — она прям очень хорошо заходит, — сказал Джорджевич.

Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
