Джорджевич об алкоголе: «Иногда выпить — нормально, это хорошо расслабляет. После игры мог себе позволить бутылку пива — она прям очень хорошо заходит»

— Любили ли вы потусоваться? На какой тусовке оставили самый крупный чек?
— Бывали тусовки, могли вместе с ребятами потусоваться. Про самый крупный чек не помню.
— Как относитесь к алкогольным напиткам?
— Все в границах, нельзя перебарщивать. Но иногда выпить — нормально, после игры это очень хорошо расслабляет. Но если будешь пить очень много, то завтра это очень хорошо почувствуешь (смеется).
— Игрок «Зенита» Максим Глушенков говорил, что выпивает по две бутылки пива после игры. Можете себе позволить так же?
— Считаю, что это нормально. После игры мог себе позволить одну бутылку пива — она прям очень хорошо заходит, — сказал Джорджевич.
