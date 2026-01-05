Ричмонд
Каррагер считает Аморима худшим тренером «МЮ» в период после Фергюсона: «Они финишировали 15-ми в прошлом сезоне — а раньше тренеров критиковали просто за непопадание в ЛЧ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Рубен Аморим был худшим тренером «Манчестер Юнайтед» в период после ухода Алекса Фергюсона.

Источник: Спортс"

Сегодня португальский специалист был уволен со своего поста.

"Аморим, вероятно, находится в самом конце этого списка [тренеров]. Сильно хуже быть не может.

Мы критиковали других тренеров, потому что они не выигрывали чемпионат или, возможно, просто не попадали в Лигу чемпионов, но в прошлом сезоне эта команда заняла 15-е место. Такого не должно быть в клубе такого масштаба, как «Манчестер Юнайтед», с деньгами, которые они тратят каждый год, и игроками, которых они приглашают.

Иногда мы смотрели на ситуацию и критиковали тренеров, в частности тен Хага, но в худшем для него случае команда финишировала восьмой. Это показывает, насколько все было плохо временами в прошлом сезоне.

Я знаю, что сейчас они находятся на шестой позиции, но они не были убедительны ни на одном этапе этого сезона", — сказал Каррагер.