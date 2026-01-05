Каррагер считает Аморима худшим тренером «МЮ» в период после Фергюсона: «Они финишировали 15-ми в прошлом сезоне — а раньше тренеров критиковали просто за непопадание в ЛЧ»

Мы критиковали других тренеров, потому что они не выигрывали чемпионат или, возможно, просто не попадали в Лигу чемпионов, но в прошлом сезоне эта команда заняла 15-е место. Такого не должно быть в клубе такого масштаба, как «Манчестер Юнайтед», с деньгами, которые они тратят каждый год, и игроками, которых они приглашают.