Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.13
X
3.63
П2
1.77
Футбол. Италия
20:00
Лечче
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.56
П2
1.77
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.92
П2
1.71
Футбол. Англия
23:00
Вест Хэм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.46
П2
2.31
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Гендиректор «Баварии» о продлении Упамекано: «Если долго жевать жвачку, она теряет вкус. Не нужно затягивать, Дайо стоит принять предложение, лучше уже не будет»

Гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен заявил, что клуб не хочет затягивать продление контракта с Дайо Упамекано.

Действующее соглашение с защитником истекает в конце этого сезона.

"Упамекано получил предложение от нас, мы его улучшили. Оно уже несколько раз обсуждалось с его агентами, а теперь и с ним лично. Думаю, ему следует принять то, что есть сейчас. Потому что лучше уже не будет. Мы сделали ему исключительно выгодное предложение, потому что он был очень хорош последние полтора года. Безусловно, он один из лучших центральных защитников в мире. С ним, с Джонатаном Та и другими игроками, мы обрели стабильность. Поэтому мы хотим его сохранить.

Но все это не может продолжаться слишком долго. Я не хочу называть точную дату сейчас, потому что она станет известна в ближайшее время. Если жевать жвачку слишком долго, ее вкус со временем пропадет. Поэтому не стоит затягивать", — сказал Дрезен.