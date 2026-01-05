Гендиректор «Баварии» о продлении Упамекано: «Если долго жевать жвачку, она теряет вкус. Не нужно затягивать, Дайо стоит принять предложение, лучше уже не будет»

"Упамекано получил предложение от нас, мы его улучшили. Оно уже несколько раз обсуждалось с его агентами, а теперь и с ним лично. Думаю, ему следует принять то, что есть сейчас. Потому что лучше уже не будет. Мы сделали ему исключительно выгодное предложение, потому что он был очень хорош последние полтора года. Безусловно, он один из лучших центральных защитников в мире. С ним, с Джонатаном Та и другими игроками, мы обрели стабильность. Поэтому мы хотим его сохранить.