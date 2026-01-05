Аморим «болезненно» воспринял увольнение из «МЮ», он не хотел уходить. Тренер считал, что клуб может финишировать в зоне ЛЧ

Хотя разногласия по трансферной политике не стали решающим фактором его ухода, они сыграли роль в ухудшении отношений с руководством. Аморим считал, что если бы ему предоставили больше ресурсов, это гарантировало бы участие в Лиге чемпионов и окупилось бы в финансовом плане. Однако боссы клуба всегда твердо заявляло, что не готовы идти на такой риск и не намерены возвращаться к краткосрочным трансферным решениям.