Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.36
П2
2.54
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.07
П2
10.00
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Комо
3
П1
X
П2

Кассано о Леау: «Цифры можешь засунуть себе в задницу, у Индзаги тоже была статистика, но он был слабым игроком. Рафаэл напоминает Ришарлисона — пару раз забьет, но полная пустышка»

Бывший форвард «Милана» Антонио Кассано в жесткой форме раскритиковал игру Рафаэла Леау.

"Леау может забить пять или семь голов — мне плевать. В Кальяри на днях он был незаметен. Он не умеет играть спиной к воротам. Проблема в том статусе, который он себе присвоил и который ему приписали другие.

Цифры можешь засунуть себе в задницу, мне плевать на цифры: у Индзаги тоже была статистика, но он был слабым игроком.

Знаете, кого мне напоминает Леау? Ришарлисона — тоже пару раз забивает, но полная пустышка, оторван от реального мира. Леау — пустышка: он не имеет ничего общего с настоящей игрой в футбол", — сказал Кассано в программе Viva El Futbol.