Кассано о Леау: «Цифры можешь засунуть себе в задницу, у Индзаги тоже была статистика, но он был слабым игроком. Рафаэл напоминает Ришарлисона — пару раз забьет, но полная пустышка»

"Леау может забить пять или семь голов — мне плевать. В Кальяри на днях он был незаметен. Он не умеет играть спиной к воротам. Проблема в том статусе, который он себе присвоил и который ему приписали другие.
Цифры можешь засунуть себе в задницу, мне плевать на цифры: у Индзаги тоже была статистика, но он был слабым игроком.
Знаете, кого мне напоминает Леау? Ришарлисона — тоже пару раз забивает, но полная пустышка, оторван от реального мира. Леау — пустышка: он не имеет ничего общего с настоящей игрой в футбол", — сказал Кассано в программе Viva El Futbol.