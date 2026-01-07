Спаллетти о 3:0 с «Сассуоло»: «Решающим фактором стало доминирование. Дэвид и Миретти хорошо справлялись»

«Команда хорошо сработала, когда “Сассуоло” пытался разыгрывать от ворот. Мы не позволяли превосходить нас в полузащите, хотя, конечно, это подразумевает определенные риски в обороне. У нас есть очень сильные защитники, и мы можем себе это позволить, но решающим фактором стало доминирование в игре. Когда “Сассуоло” атаковал, они были уставшими после того, как гонялись за нами, поэтому были не столь эффективны.