Футбол. Италия
20:30
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.35
П2
2.53
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.17
П2
10.25
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Комо
3
П1
X
П2

Спаллетти о 3:0 с «Сассуоло»: «Решающим фактором стало доминирование. Дэвид и Миретти хорошо справлялись»

Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил победу над «Сассуоло» (3:0) в Серии А.

Источник: Спортс"

«Команда хорошо сработала, когда “Сассуоло” пытался разыгрывать от ворот. Мы не позволяли превосходить нас в полузащите, хотя, конечно, это подразумевает определенные риски в обороне. У нас есть очень сильные защитники, и мы можем себе это позволить, но решающим фактором стало доминирование в игре. Когда “Сассуоло” атаковал, они были уставшими после того, как гонялись за нами, поэтому были не столь эффективны.

Временами мы играли без центрального нападающего, так как Дэвид отходил назад и создавал пространство для забегов Миретти, и они очень хорошо с этим справлялись", — сказал Спаллетти.