Мостовой о том, забьет ли Овечкин 1000 голов в регулярках НХЛ: «Будет тяжело, потому что Саша может закончить карьеру. Он все рекорды побил и выиграл все»

На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 914 шайб.
"Сможет ли Овечкин забить 1000 шайб в регулярном чемпионате НХЛ? Будет тяжело, потому что Саша может закончить карьеру. И в принципе, это тоже будет понятно, поскольку он все рекорды побил и выиграл все.
Может ли Овечкин играть до 45? Физически — да. Конечно может. Но ментально, может быть, не захочет. Хотя Ягр в 55 все еще играет", — сказал Мостовой.
