Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.35
П2
2.53
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.17
П2
10.25
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Комо
3
П1
X
П2

Мостовой о том, забьет ли Овечкин 1000 голов в регулярках НХЛ: «Будет тяжело, потому что Саша может закончить карьеру. Он все рекорды побил и выиграл все»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, забьет ли Александр Овечкин 1000 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 914 шайб.

"Сможет ли Овечкин забить 1000 шайб в регулярном чемпионате НХЛ? Будет тяжело, потому что Саша может закончить карьеру. И в принципе, это тоже будет понятно, поскольку он все рекорды побил и выиграл все.

Может ли Овечкин играть до 45? Физически — да. Конечно может. Но ментально, может быть, не захочет. Хотя Ягр в 55 все еще играет", — сказал Мостовой.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше