Гришин о Карседо в «Спартаке»: «Если вы хотите стать чемпионами, то нужно брать тренеров уровня Хиддинка, Спаллетти»

«Мы про него знаем, что в Испании он работал плохо. Первое место на Кипре… Шпилевский там выиграл золото и на каком месте “Пари НН” сейчас? Если бы Романова оставили, то было бы логичнее. “Спартак” ходит с граблями десятый год. Если вы хотите стать чемпионами, то нужно брать тренеров уровня Хиддинка, Спаллетти», — сказал Гришин.