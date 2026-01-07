Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.35
П2
2.53
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.17
П2
10.25
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Комо
3
П1
X
П2

«Милан» и Меньян близки к продлению контракта до 2031 года. Вратарю предложено 5,7 млн евро за сезон, такой же оклад у Леау

Вратарь Майк Меньян близок к продлению контракта с «Миланом» до 2031 года.

Источник: Спортс"

«Россонери» предложили 30-летнему французу зарплату в размере 5,7 млн евро за сезон — столько же зарабатывает Рафаэл Леау, самый высокооплачиваемый игрок команды.

Ожидается, что Меньян и «Милан» заключат новое соглашение в ближайшие дни.