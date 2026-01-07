«Милан» и Меньян близки к продлению контракта до 2031 года. Вратарю предложено 5,7 млн евро за сезон, такой же оклад у Леау

«Россонери» предложили 30-летнему французу зарплату в размере 5,7 млн евро за сезон — столько же зарабатывает Рафаэл Леау, самый высокооплачиваемый игрок команды.
Ожидается, что Меньян и «Милан» заключат новое соглашение в ближайшие дни.
