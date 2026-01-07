«Отправьте Баринова лет в 20 в Европу, может, он бы и в “Баварии” играл. У Митрюшкина в карьере должен был быть минимум “Арсенал”. Гасилин о чемпионах Евро-2013 (U17)

Глубоко убежден, что у нас футбольная страна. Просто мы слишком сильно отстаем по уровню инфраструктуры, тренерским кадрам. Сейчас стараемся двигаться вперед. Но проблем слишком много, чтобы решить все сразу. А что у нас есть талантливые игроки, это бесспорно. Просто не умеем с ними работать, развивать, нет хорошей системы перехода во взрослый футбол. И мы видим, что у нас в целом очень мало футболистов, играющих в Европе.