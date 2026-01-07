Алексей Игонин: «Некоторые игроки “Зенита” снизили требования к себе. Интерес других клубов мешает»

Мастеровитые футболисты команды считают, что могут обыгрывать всех без особых усилий. Сейчас это уже не так. Некоторые игроки снизили требования к себе, к матчам. Конкуренция внутри команды должна подстегивать их. Некоторые футболисты «Зенита» знают, что ими интересуются другие клубы, и это мешает", — сказал Игонин.