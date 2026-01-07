Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.35
П2
2.53
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.17
П2
10.25
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Комо
3
П1
X
П2

Алексей Игонин: «Некоторые игроки “Зенита” снизили требования к себе. Интерес других клубов мешает»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о проблемах петербургского клуба.

«У “Зенита” было мало атакующих действий в первой части сезона. С каждым годом соперники петербуржцев играют все сильнее. Футболисты “Зенита” этого не учитывают. Семак это видит, говорит об этом. Команды РПЛ уже научились играть против “Зенита”.

Мастеровитые футболисты команды считают, что могут обыгрывать всех без особых усилий. Сейчас это уже не так. Некоторые игроки снизили требования к себе, к матчам. Конкуренция внутри команды должна подстегивать их. Некоторые футболисты «Зенита» знают, что ими интересуются другие клубы, и это мешает", — сказал Игонин.