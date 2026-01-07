Ричмонд
Футбол. Италия
20:30
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.35
П2
2.53
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.11
П2
10.00
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Комо
3
П1
X
П2

Канчельскис о Карседо в «Спартаке»: «Все равно будут за 4−5-е место бороться. Надо было дать Романову шанс доработать до конца сезона»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил назначение Хуана Карседо тренером «Спартака».

Источник: Спортс"

«Спартак» всегда выделялся неординарными решениями. Смысл какой назначать сейчас иностранного тренера… Но им виднее. Все равно «Спартак» будет за 4−5-е место бороться. Думаю, надо было дать Романову шанс доработать до конца сезона, а потом решать.

Вот сейчас этот тренер придет, и будут какие‑то изменения, опять надо будет под него покупать игроков… И так далее. Первое место «Спартак» не займет, это однозначно. Дай бог, чтобы все срослось, и во втором круге «Спартак» начал побеждать и хотя бы попал в тройку‑четверку", — сказал Канчельскис.