Канчельскис о Карседо в «Спартаке»: «Все равно будут за 4−5-е место бороться. Надо было дать Романову шанс доработать до конца сезона»

«Спартак» всегда выделялся неординарными решениями. Смысл какой назначать сейчас иностранного тренера… Но им виднее. Все равно «Спартак» будет за 4−5-е место бороться. Думаю, надо было дать Романову шанс доработать до конца сезона, а потом решать.
Вот сейчас этот тренер придет, и будут какие‑то изменения, опять надо будет под него покупать игроков… И так далее. Первое место «Спартак» не займет, это однозначно. Дай бог, чтобы все срослось, и во втором круге «Спартак» начал побеждать и хотя бы попал в тройку‑четверку", — сказал Канчельскис.