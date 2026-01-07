Месси о финтах: «Я умею делать все, но в матчах они никогда мне не нравились. В детстве я больше выделывался»

"Я умею делать все. Но раньше я их никогда не делал, мне они не нравились.
Когда я был маленьким, я делал больше, больше выделывался. Но тогда было не все, что есть сегодня.
Но мне никогда не нравилось [делать] это в матчах", — сказал Месси.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем отношении к финтам с мячом.
