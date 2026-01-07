Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.00
П2
2.41
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Верона
2
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.40
П2
1.62
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.63
П2
3.34
Футбол. Англия
22:30
Брентфорд
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.57
П2
4.71
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.40
П2
2.36
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.59
П2
4.70
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.83
П2
1.97
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.06
П2
5.92
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.02
П2
3.14
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Интер
Все коэффициенты
П1
9.25
X
5.58
П2
1.35
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.05
П2
3.63
Футбол. Англия
23:15
Бернли
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.22
X
4.01
П2
1.68
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.00
П2
5.32

Хавьер Дзанетти: «Месси — это воплощение футбола, а благодаря Марадоне мы полюбили футбол сильнее. Я рад, что два лучших игрока мира родились в Аргентине»

Хавьер Дзанетти назвал Диего Марадону и Лионеля Месси лучшими игроками в истории.

Источник: Спортс"

"Мы с рождения следили за Диего и тем, на что он способен на поле. Благодаря ему мы еще сильнее полюбили футбол.

Когда мы видим, как играет Месси, то получаем удовольствие. Месси — это воплощение футбола.

Я рад, что два лучших футболиста мира родились в Аргентине и представляли нас в любой точке планеты именно так, как они это делали. Но время идет для всех.

Главное — что Месси, без сомнения, в ближайшие шесть месяцев подготовится наилучшим образом, чтобы продолжать быть капитаном нашей сборной и вместе со всеми партнерами защищать титул«, — сказал вице-президент "Интера".

