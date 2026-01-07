Хавьер Дзанетти: «Месси — это воплощение футбола, а благодаря Марадоне мы полюбили футбол сильнее. Я рад, что два лучших игрока мира родились в Аргентине»

Узнать больше по теме

Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста

Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.