Хавьер Дзанетти: «Месси — это воплощение футбола, а благодаря Марадоне мы полюбили футбол сильнее. Я рад, что два лучших игрока мира родились в Аргентине»

"Мы с рождения следили за Диего и тем, на что он способен на поле. Благодаря ему мы еще сильнее полюбили футбол.
Когда мы видим, как играет Месси, то получаем удовольствие. Месси — это воплощение футбола.
Я рад, что два лучших футболиста мира родились в Аргентине и представляли нас в любой точке планеты именно так, как они это делали. Но время идет для всех.
Главное — что Месси, без сомнения, в ближайшие шесть месяцев подготовится наилучшим образом, чтобы продолжать быть капитаном нашей сборной и вместе со всеми партнерами защищать титул«, — сказал вице-президент “Интера”.
