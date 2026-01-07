Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
1
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.25
П2
2.87
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.30
П2
5.60
Футбол. Италия
перерыв
Лацио
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.40
П2
5.12
Футбол. Италия
перерыв
Парма
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
9.50
П2
1.10
Футбол. Италия
перерыв
Торино
0
:
Удинезе
0
Все коэффициенты
П1
3.18
X
2.25
П2
3.89
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
1.45
X
3.95
П2
8.75
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
1
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
4.90
П2
17.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
3.89
X
2.50
П2
2.66
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.12
П2
17.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
0
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.75
П2
5.80
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.50
П2
15.00
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Беллингем о сезоне «Реала»: «Это не катастрофа — мы в полуфинале Суперкубка, в восьмерке ЛЧ, отстаем на 4 очка в Ла Лиге. Мы едины в раздевалке и поддерживаем Алонсо»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о нынешнем сезоне команды.

Источник: Спортс"

Завтра «сливочные» сыграют против «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании.

— Вы считаете, что, если не обыграете «Атлетико», это может поставить под угрозу будущее Хаби Алонсо?

— Я не принимаю решений, но могу высказать свое мнение. Мы все едины в раздевалке, и нам нужно быть едиными. Иногда бывают взлеты и падения. Мы должны смотреть на то, где мы сейчас находимся: в полуфинале, в первой восьмерке Лиги чемпионов, отстаем от лидера [Ла Лиги «Барселоны»] на четыре очка… Это не катастрофа. Мы хотим стать лучше, и я надеюсь, что мы сможем победить. Решения принимаются на гораздо более высоком уровне.

— В чем разница между Хаби Алонсо и Карло Анчелотти? Мы видим, что он показывает свой лучший уровень…

— Мы говорили о проблемах, но мы знаем, что происходит в раздевалке. Мы вместе с тренером, ссор нет. Он настроен позитивно, и мы работаем над улучшением. Я очень хорошо лажу со всеми. Если что-то идет не так, мы садимся и обсуждаем это. Мы полностью поддерживаем тренера, — сказал Беллингем.