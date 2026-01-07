«Бавария» хочет продлить контракт с Карлом и повысить ему зарплату до 5−8 млн евро в год. Хавбек готов подписать новое соглашение

Как сообщает Sky Sport, в действующем соглашении полузащитника с мюнхенским клубом об автоматическом продлении до 2029 года — он вступит в силу в феврале 2026-го, когда игроку исполнится 18 лет. Его зарплата возрастет до 2 миллионов евро за сезон.