Артета о статистическом превосходстве над «Непобедимыми»: «У “Арсенала” рекордные цифры последние 2−3 года, но надо конвертировать их в трофеи»

«Нет, [текущая статистика не означает, что мы лучше], потому что “Непобедимые” много выиграли, побеждали стабильно, творили историю и создавали наследие. Нам нужно делать так же.
Конечно, есть много разной статистики, но и в последние два-три года у нас тоже были рекордные цифры — больше всего очков и голов в истории. В итоге все это нужно конвертировать в трофеи, и именно этого мы и хотим.
Вероятно, того, что мы делаем сейчас, раньше было бы достаточно, но теперь этого мало, нам нужно увеличивать отрыв«, — сказал главный тренер “Арсенала”.