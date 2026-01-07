Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
1
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.20
П2
2.95
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.30
П2
5.60
Футбол. Италия
перерыв
Лацио
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.40
П2
5.12
Футбол. Италия
перерыв
Парма
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
9.50
П2
1.10
Футбол. Италия
перерыв
Торино
0
:
Удинезе
0
Все коэффициенты
П1
3.18
X
2.25
П2
3.89
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.00
П2
9.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
1
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
4.90
П2
17.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.50
П2
2.61
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.20
П2
20.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
0
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
2.75
П2
5.80
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.80
П2
17.00
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Артета о статистическом превосходстве над «Непобедимыми»: «У “Арсенала” рекордные цифры последние 2−3 года, но надо конвертировать их в трофеи»

Микель Артета прокомментировал сравнения нынешнего «Арсенала» с командой сезона-2003/04, ни разу не проигравшей в чемпионате.

«Нет, [текущая статистика не означает, что мы лучше], потому что “Непобедимые” много выиграли, побеждали стабильно, творили историю и создавали наследие. Нам нужно делать так же.

Конечно, есть много разной статистики, но и в последние два-три года у нас тоже были рекордные цифры — больше всего очков и голов в истории. В итоге все это нужно конвертировать в трофеи, и именно этого мы и хотим.

Вероятно, того, что мы делаем сейчас, раньше было бы достаточно, но теперь этого мало, нам нужно увеличивать отрыв«, — сказал главный тренер “Арсенала”.