Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
1
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.20
П2
2.95
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.30
П2
5.60
Футбол. Италия
перерыв
Лацио
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.40
П2
5.12
Футбол. Италия
перерыв
Парма
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
9.50
П2
1.10
Футбол. Италия
перерыв
Торино
0
:
Удинезе
0
Все коэффициенты
П1
3.18
X
2.25
П2
3.89
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.00
П2
9.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
1
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
4.90
П2
17.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.50
П2
2.61
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.20
П2
20.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
0
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
2.75
П2
5.80
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.80
П2
17.00
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

У Холанда 39 голов в 33 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард забил «Брайтону» с пенальти

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил первый гол в 2026 году.

Источник: Спортс"

25-летний футболист реализовал пенальти в матче против «Брайтона» в 21-м туре АПЛ (1:0, перерыв).

В этом сезоне норвежец забил 39 мячей в 33 играх: 26 — за клуб, 13 — за национальную команду. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.