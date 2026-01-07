У Холанда 39 голов в 33 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард забил «Брайтону» с пенальти

25-летний футболист реализовал пенальти в матче против «Брайтона» в 21-м туре АПЛ (1:0, перерыв).
В этом сезоне норвежец забил 39 мячей в 33 играх: 26 — за клуб, 13 — за национальную команду. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил первый гол в 2026 году.
25-летний футболист реализовал пенальти в матче против «Брайтона» в 21-м туре АПЛ (1:0, перерыв).
В этом сезоне норвежец забил 39 мячей в 33 играх: 26 — за клуб, 13 — за национальную команду. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.