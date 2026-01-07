Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Бернли
1
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.00
П2
3.48
Футбол. Англия
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Лидс
2
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.10
П2
2.17
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Фиорентина
1
Все коэффициенты
П1
3.48
X
1.70
П2
6.14
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
79.00
X
10.00
П2
1.10
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
0
:
Удинезе
1
Все коэффициенты
П1
13.25
X
3.65
П2
1.43
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Все коэффициенты
П1
6.00
X
1.43
П2
6.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.30
П2
7.60
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
1
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
1.38
П2
4.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
2
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.00
П2
67.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Брайтон
1
Все коэффициенты
П1
3.48
X
1.53
П2
10.50
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Верона
2
П1
X
П2

Шелви о зависимости от снотворного: «Я жил в Турции один. После тренировок я пил 3−4 таблетки и отключался до следующего утра. Я не хотел толстеть, распивая пиво в пабе»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Ньюкасла» Джонджо Шелви высказался о зависимости от снотворного.

— Я уехал в Турцию на 18 месяцев и жил один, и это было самое трудное, что я когда-либо делал в своей жизни. В итоге я стал зависим от снотворного, потому что возвращался домой с тренировки и хотел убить время. Я думал: «Что мне теперь делать?».

Я жил в мусульманском городе. Там было около трех ресторанов. Чтобы убить время, я просто пил три или четыре таблетки снотворного и отключался до следующего утра, а потом шел на тренировку.

— И это превратилось в зависимость. Это был просто способ уйти от реальности?

— Да, а потом я переехал в Стамбул. Стамбул был немного более оживленным городом. Там можно было развлечься… Но я снова был там один. Я не из тех, кто любит развлекаться в одиночку. Я ненавижу быть один.

Я думал, что мог пить в одиночку, чтобы убить время. Но футболисту алкоголь не подходит. Это плохой инструмент. Я решил, что вместо того, чтобы пить, я продолжу принимать снотворное. Так что это был способ убить время. Понимаешь, что я имею в виду? Я не хотел толстеть, распивая пиво в пабе. Так что я возвращался домой после тренировок и пил снотворное.

Я приходил домой в час, в половине первого, в три часа. Я немного перекусывал, и это был мой последний прием пищи. А потом я принимал три или четыре таблетки снотворного, просыпался около 12 часов ночи и принимал еще три или четыре таблетки. А затем просыпался на тренировку на следующий день. Честно говоря, это разрушило мои отношения с детьми", — сказал Шелви в подкасте Undr the Cosh.

В Турции англичанин выступал за «Ризеспор» и «Еюпспор».