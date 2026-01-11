Гришин о тренерском штабе «Динамо»: «Кроме Шаронова, все ноунеймы и на высоком уровне не работали. Жирков, наверное, друг Гусева, поэтому его и взяли»

Очень тяжело. Потому что, зная штаб Гусева — Шаронов, Жирков и [Сергей] Паршивлюк, — кроме Шаронова, все остальные ноунеймы и на высоком уровне не работали. Когда ты первый тренер и теряешься, тебе нужен хороший советчик и помощник на лавочке. Будут ли они такими? Дай бог. Не будут — значит, будут проблемы", — сказал Гришин.