Гришин о тренерском штабе «Динамо»: «Кроме Шаронова, все ноунеймы и на высоком уровне не работали. Жирков, наверное, друг Гусева, поэтому его и взяли»

В субботу ассистентами Ролана Гусева были назначены Юрий Жирков и Роман Шаронов. Тренером по физподготовке стал Агустин Киильяборда.
«Как к этому относиться, когда [Жирков] еще не тренировал ни академию, ни какие‑то дублирующие составы? Его внедрили в “Динамо” учиться. Это, наверное, друг Ролана Александровича, поэтому его и взяли. На первых порах он будет там играть нейтральную роль или в каких‑то игровых упражнениях участвовать.
Очень тяжело. Потому что, зная штаб Гусева — Шаронов, Жирков и [Сергей] Паршивлюк, — кроме Шаронова, все остальные ноунеймы и на высоком уровне не работали. Когда ты первый тренер и теряешься, тебе нужен хороший советчик и помощник на лавочке. Будут ли они такими? Дай бог. Не будут — значит, будут проблемы", — сказал Гришин.