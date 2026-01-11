Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.00
П2
6.14
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
1
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
7.17
П2
70.00
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

Гришин о тренерском штабе «Динамо»: «Кроме Шаронова, все ноунеймы и на высоком уровне не работали. Жирков, наверное, друг Гусева, поэтому его и взяли»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Гришин поделился мнением о тренерском штабе московского клуба.

Источник: Спортс"

В субботу ассистентами Ролана Гусева были назначены Юрий Жирков и Роман Шаронов. Тренером по физподготовке стал Агустин Киильяборда.

«Как к этому относиться, когда [Жирков] еще не тренировал ни академию, ни какие‑то дублирующие составы? Его внедрили в “Динамо” учиться. Это, наверное, друг Ролана Александровича, поэтому его и взяли. На первых порах он будет там играть нейтральную роль или в каких‑то игровых упражнениях участвовать.

Очень тяжело. Потому что, зная штаб Гусева — Шаронов, Жирков и [Сергей] Паршивлюк, — кроме Шаронова, все остальные ноунеймы и на высоком уровне не работали. Когда ты первый тренер и теряешься, тебе нужен хороший советчик и помощник на лавочке. Будут ли они такими? Дай бог. Не будут — значит, будут проблемы", — сказал Гришин.