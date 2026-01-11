Ричмонд
«Астон Вилле» интересен Абрахам. Сделка выглядит сложной из-за высокой зарплаты форварда «Ромы» и арендного договора с «Бешикташем»

«Астон Вилла» рассматривает переход Тэмми Абрахама в это трансферное окно, сообщает The Telegraph.

28-летний Абрахам выступает за «Бешикташ» на правах аренды из «Ромы». На его счету семь голов в 17 матчах чемпионата Турции.

Подчеркивается, что трансфер экс-форварда «Челси» видится сложным, поскольку англичанин находится в середине арендного соглашения, которое подразумевает обязательный выкуп за 11,2 млн фунтов в случае выполнения определенных условия.

Также считается, что его зарплата составляет около 115 тысяч фунтов в неделю, что может стать дополнительным препятствием.

Статистику Абрахама можно увидеть здесь.