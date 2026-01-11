«Челси» одержал крупнейшую победу в дебютном матче при новом тренере со времен Сколари в 2008-м — команда Росеньора разгромила «Чарльтон» (5:1)

Эта победа стала для лондонского клуба самой крупной в первом матче под руководством нового тренера с августа 2008 года, когда Луис Фелипе Сколари в своей дебютной игре во главе «синих» привел команду к победе 4:0 над «Портсмутом».
