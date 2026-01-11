Кисляк собрал идеального игрока из качеств Месси, Роналду, Рамоса, Марадоны, Роберто Карлоса, Мойзеса и Шуманского

"Лучшая правая нога — Роналду. Левая — Месси. Игра головой — Рамос. Удар — Роберто Карлос.
Дриблинг — Марадона. Физика — Мойзес. Харизма — Шуманский. Лучший в защите — Рамос. Футбольное мышление — Месси", — сказал Кисляк.
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк собрал образ идеального футболиста.
"Лучшая правая нога — Роналду. Левая — Месси. Игра головой — Рамос. Удар — Роберто Карлос.
Дриблинг — Марадона. Физика — Мойзес. Харизма — Шуманский. Лучший в защите — Рамос. Футбольное мышление — Месси", — сказал Кисляк.