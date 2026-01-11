ЦСКА не интересуется Эвертоном из «Фламенго» («СЭ»)

Ранее об интересе армейцев к 29-летнему бразильцу утверждал журналист Вене Касагранде.
Эвертон выступает за «Фламенго» с лета 2022 года. За это время вингер поучаствовал в 168 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 24 ассиста.
ЦСКА не интересуется вингером «Фламенго» Эвертоном Соаресом, сообщает «Спорт-Экспресс».
