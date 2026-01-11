Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.01
П2
2.94
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.40
П2
5.20
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.86
X
3.54
П2
2.12
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.81
П2
4.15
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.36
П2
2.37
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

ЦСКА не интересуется Эвертоном из «Фламенго» («СЭ»)

ЦСКА не интересуется вингером «Фламенго» Эвертоном Соаресом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее об интересе армейцев к 29-летнему бразильцу утверждал журналист Вене Касагранде.

Эвертон выступает за «Фламенго» с лета 2022 года. За это время вингер поучаствовал в 168 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 24 ассиста.