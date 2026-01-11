Ричмонд
Гришин об Артиге в «Рубине»: «Руководство подумало, что потолок игроков при Рахимове достиг критической точки и надо двинуть команду выше»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил предстоящее назначение Франка Артиги тренером «Рубина».

Источник: Sports

«Руководство хочет, чтобы команда показывала более атакующий футбол. Артига проповедует именно такой стиль. Мы видели, как он работал в “Химках” и “Родине”.

Я сам играл в «Рубине» и знаю, что руководство республики — будь то хоккей, футбол или баскетбол — всегда ставит самые высокие цели. Мы видели, что «Рубин» был чемпионом при Бердыеве, и мы становились чемпионами.

Руководство подумало, что потолок игроков «Рубина» при Рахимове достиг критической точки и надо двинуть команду выше. Получится или нет — вот это уже вопрос", — сказал Гришин.

После 18 туров казанцы занимают в РПЛ 7-е место.