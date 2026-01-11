Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.01
П2
2.95
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.40
П2
5.20
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.86
X
3.54
П2
2.15
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.81
П2
4.15
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.36
П2
2.37
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.14
X
12.00
П2
22.00
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.07
П2
2.45
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Сассуоло
0
П1
X
П2

Гласнер об 1:2 с «Мэкклсфилдом»: «Пэлас» сыграл некачественно. Для таких матчей не нужны тактика и тренер. Нужно просто показать, на что вы способны, и проявить гордость"

Тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер оценил поражение от «Мэкклсфилда» (1:2) в 3-м раунде Кубка Англии.

«Поздравляем “Мэкклсфилд” с победой. Сегодня мы сыграли некачественно, и я не увидел, чтобы кто-то мог обыграть один в один. Мы пропустили после стандартов, проиграв борьбу в воздухе.

Если вы не можете создать явные моменты, это говорит о недостатке мастерства, что мы сегодня и продемонстрировали. Мы заслужили поражение".

Об ожиданиях после замен в перерыве.

«Качество. От всех [игроков]. Честно говоря, у меня нет объяснений тому, что я сегодня увидел, и мы можем искать оправдания, но для таких матчей не нужны тактика и тренер. Поэтому, думаю, если вы просто покажете, на что способны, и проявите гордость, то сыграете по-другому», — сказал Гласнер.