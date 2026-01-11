Семин о руководителях клубов: «Порой непонятно, почему они кого-то убирают. На колени становиться? Не поможет. Игрокам я всегда мог говорить то, что думаю»

— Для меня очень сложной была ночь после проигранного матча. Все время думаешь, что не так сделал. А проходили сутки, я отходил. Ориентир у меня был такой: повлиять на руководителей и болельщиков я не могу. Либо они меня любят, либо нет. А они любят тех, у кого есть результат. Так же, как и руководители. Поэтому я всегда ориентировался на то, что мне подвластно.