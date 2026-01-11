Ричмонд
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.01
П2
2.95
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.40
П2
5.20
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.86
X
3.54
П2
2.13
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.81
П2
4.20
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.36
П2
2.37
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.14
X
12.00
П2
22.00
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.07
П2
2.45
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Сассуоло
0
П1
X
П2

Семин о руководителях клубов: «Порой непонятно, почему они кого-то убирают. На колени становиться? Не поможет. Игрокам я всегда мог говорить то, что думаю»

Экс-тренер «Локомотива», «Ростова» и «Мордовии» Юрий Семин высказался о своем отношении к руководителям клубов.

Источник: Sports

— Вы человек, для которого футбол — вся жизнь. Как вы при таком трепетном отношении к своему делу переживали неудачи?

— Для меня очень сложной была ночь после проигранного матча. Все время думаешь, что не так сделал. А проходили сутки, я отходил. Ориентир у меня был такой: повлиять на руководителей и болельщиков я не могу. Либо они меня любят, либо нет. А они любят тех, у кого есть результат. Так же, как и руководители. Поэтому я всегда ориентировался на то, что мне подвластно.

— И кто же был вам подвластен?

— Игроки. От них зависит результат и моя дальнейшая работа. Руководителям в голову не залезешь, мозги не вставишь. Порой непонятно, почему они кого-то убирают. На колени становиться? Не поможет. Поэтому ориентироваться надо на свою профессию. Вот у меня с игроками всегда были хорошие, честные отношения, я всегда мог говорить им то, что думаю. И они мне так же.

Но самое важное — не кубки, медали, а внимание болельщиков. Я пришел в команду, когда на трибунах было 200 человек, «Локомотив» был клубом с самой низкой посещаемостью. И чего я пошел туда? А потому что люди приятные пригласили. И мое самое большое завоевание в том, что команда от Первой лиги дошла до самого верха вместе с болельщиками. Теперь за нас переживали не двести человек, а полстраны.

Это получалось само собой, нет какого-то рецепта. Но мне никогда не было стыдно перед клубом. Люди по сей день распевают мое имя на трибунах и узнают на улице. Это мое самое сильное завоевание, — сказал Семин.