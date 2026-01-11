Ричмонд
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев сравнил Артема Дзюбу со Златаном Ибрагимовичем.

Источник: Спортс"

— У тебя в карьере два матча с «Манчестер Юнайтед». Помнишь свои ощущения на «Олд Траффорд»?

— Тогда все как-то само шло, спокойно готовились к игре. Приехали в Манчестер, посмотрел вокруг — какой-то город-завод, ничего интересного, просто два стадиона стоят, а люди там больны футболом. Теперь понимаю почему — там делать больше нечего, кроме как ходить на футбол. А «Олд Траффорд» — сумасшедший стадион. Старые раздевалочки, культура боления, люди песни поют. Но какого-то сумасшествия в голове не происходило.

У нас были шансы пройти «МЮ». Дома сыграли 1:1, однако потом не получилось. Перед игрой, конечно, потрясывало, но уже на разминке все нормально стало. В игре первый мяч поймал — и спокоен.

— Запомнил Ибрагимовича и Погба?

— Они все были здоровые, накачанные по сравнению с нами. Все помнят, какое поле было в Ростове, а у них — сумасшедшая техника, им без разницы, на чем они играют. Но мы показали, что можно и с такими командами играть.

— Златан — сильнейший нападающий, против которого ты играл?

— Думаю, да. К таким можно отнести еще Дзюбу. Они по стилю игры, в борьбе похожи. В России точно назову Артема. Сейчас вот играли с «Акроном», он до этого мне не забивал, а в этот раз мимо ушей дал. Перед игрой я ему сказал: «Артем, вам пока хватит очков. Сегодня они нам нужны». Он злился после игры, но результат для команды все равно делает. Большой молодец! — сказал Медведев.