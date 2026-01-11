Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»

— Думаю, да. К таким можно отнести еще Дзюбу. Они по стилю игры, в борьбе похожи. В России точно назову Артема. Сейчас вот играли с «Акроном», он до этого мне не забивал, а в этот раз мимо ушей дал. Перед игрой я ему сказал: «Артем, вам пока хватит очков. Сегодня они нам нужны». Он злился после игры, но результат для команды все равно делает. Большой молодец! — сказал Медведев.