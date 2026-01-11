Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
0
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.48
П2
5.40
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

Флетчер про 1:2 с «Брайтоном»: «Гол выбил “МЮ” из колеи. Команда достаточно хороша для того, чтобы добиться успеха в этом сезоне, но надо собраться»

Даррен Флетчер прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Брайтона» (1:2) в Кубке Англии.

Источник: Спортс"

"Смешанные впечатления от игры. Мы неплохо ее начали, но гол выбил нас из колеи. В перерыве я призвал футболистов быстрее перемещать мяч, а не просто действовать хладнокровно.

Когда мы отыграли один гол и счет стал 1:2, я подумал: вот оно! Болельщики были воодушевлены, энергия била ключом, но мы не смогли довести дело до конца и сравнять счет.

Думаю, уязвимость игроков была видна, но они должны отреагировать. Уверенность — один из важнейших компонентов в футболе, когда у тебя ее нет — нужно собраться, тогда она вернется. Все зависит от игроков, они должны сделать все, чтобы у них было за что бороться в этом сезоне. Команда достаточно хороша для того, чтобы добиться успеха в этом сезоне, но нужно собраться«, — сказал исполняющий обязанности главного тренера “МЮ” в интервью TNT Sports.