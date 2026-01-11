Флетчер про 1:2 с «Брайтоном»: «Гол выбил “МЮ” из колеи. Команда достаточно хороша для того, чтобы добиться успеха в этом сезоне, но надо собраться»

Думаю, уязвимость игроков была видна, но они должны отреагировать. Уверенность — один из важнейших компонентов в футболе, когда у тебя ее нет — нужно собраться, тогда она вернется. Все зависит от игроков, они должны сделать все, чтобы у них было за что бороться в этом сезоне. Команда достаточно хороша для того, чтобы добиться успеха в этом сезоне, но нужно собраться«, — сказал исполняющий обязанности главного тренера “МЮ” в интервью TNT Sports.