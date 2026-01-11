Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
0
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.48
П2
5.40
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

Рафинья забил 6 голов в 5 последних матчах за «Барселону»

Рафинья Диас забил в 4 из 5 последних матчей за «Барселону».

Источник: Спортс"

Сегодня вингер открыл счет в матче с «Реалом» в финале Суперкубка Испании. Он завершил контратаку «блауграны» на 36-й минуте, воспользовавшись передачей Фермина Лопеса.

Начиная с 13 декабря бразилец также принял участие в матчах с «Осасуной» (дубль), «Вильярреалом» (гол), «Эспаньолом» (без результативных действий) и «Атлетиком» (дубль).

Подробно со статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны» — 0:1. Рафинья открыл счет. Онлайн-трансляция.