Рафинья забил 6 голов в 5 последних матчах за «Барселону»

Сегодня вингер открыл счет в матче с «Реалом» в финале Суперкубка Испании. Он завершил контратаку «блауграны» на 36-й минуте, воспользовавшись передачей Фермина Лопеса.
Начиная с 13 декабря бразилец также принял участие в матчах с «Осасуной» (дубль), «Вильярреалом» (гол), «Эспаньолом» (без результативных действий) и «Атлетиком» (дубль).
Подробно со статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны» — 0:1. Рафинья открыл счет. Онлайн-трансляция.