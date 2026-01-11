Гасилин об уходе Лусиано в ЦСКА: «Для “Зенита” это не потеря, он стал игроком ротации. Кто победил в сделке, узнаем в весенней части сезона»

Сегодня ЦСКА объявил о переходе Лусиано, аргентинец подписал контракт до лета 2030 года. В рамках сделки защитник Игорь Дивеев перешел в «Зенит».
«Лусиано — хороший форвард. Это фактурный игрок, он может зацепиться, тонко сыграть. Для “Зенита” это тоже не потеря, там он стал игроком ротации. О том, кто в этой сделке победил, мы узнаем только в весенней части сезона.
ЦСКА нужен защитник, потому что они потеряли двух игроков на этой линии. Но Дивеев был основным при любом раскладе, даже тренируясь два раза в неделю. Травмы у Игоря присутствуют, и с ними нужно что‑то решать. Но если «Зенит» подписал, то они больше осведомлены об этом", — сказал Гасилин.