Флетчер о вылете «МЮ» из Кубка Англии: «Болельщики выразили разочарование, у них есть на это полное право. Уверенность, умение играть в конкретном стиле — только так можно что-то изменить»

Даррен Флетчер рассказал, над чем необходимо работать следующему тренеру «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «МЮ» вылетел из Кубка Англии, уступив «Брайтону» в матче 3-го раунда (1:2).

"Уверенность, умение играть в определенном стиле и по конкретной схеме. Нужно просто сплотиться. Только так можно что-то изменить. Укрепить уверенность в себе, добиться каких-то результатов, хотя порой это может быть не очень приятно.

Без кубков, остались только матчи Премьер-лиги — в концовке болельщики были недовольны, но у них есть полное право выражать свое недовольство. Атмосфера не была токсичной, но они выразили свое разочарование. Я уверен, что если игроки правильно отреагируют, болельщики поддержат их, как и всегда, потому что в АПЛ еще есть за что бороться«, — сказал исполняющий обязанности главного тренера “МЮ”.