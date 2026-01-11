Экс-судья Бурруль о голе «Реала» на 45+6-й при трех добавленных: «Когда в последней атаке назначается угловой, нужно дать его разыграть. Абсолютно чистый гол»

Форвард «Реала» забил на 45+6-й минуте первого тайма, в то время как арбитр Хосе Мунуэра Монтеро добавил только три.
«Когда в последней атаке назначается угловой, нужно дать его разыграть. Для меня это абсолютно чистый гол», — сказал Бурруль.
Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль высказался о голе Гонсало Гарсии в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:2, второй тайм).
