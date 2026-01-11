Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
2
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.30
П2
50.00
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

Экс-судья Бурруль о голе «Реала» на 45+6-й при трех добавленных: «Когда в последней атаке назначается угловой, нужно дать его разыграть. Абсолютно чистый гол»

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль высказался о голе Гонсало Гарсии в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:2, второй тайм).

Форвард «Реала» забил на 45+6-й минуте первого тайма, в то время как арбитр Хосе Мунуэра Монтеро добавил только три.

«Когда в последней атаке назначается угловой, нужно дать его разыграть. Для меня это абсолютно чистый гол», — сказал Бурруль.