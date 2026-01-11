Ричмонд
Рафинья толкнул Вальверде в грудь и с криком упал на газон, когда уругваец толкнул его в ответ. Капитан «Реала» получил желтую

На 57-й минуте защитник мадридцев Рауль Асенсио сбил в центре поля хавбека каталонцев Педри. Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро показал игроку столичной команды желтую карточку.

Источник: Спортс"

Рафинья заметил, что Федерико Вальверде и Эрик Гарсия что-то напряженно обсуждают, подбежал к уругвайцу и толкнул того в грудь. Капитан «Реала» толкнул бразильца в ответ, тот упал на газон и продемонстрировал, что ему очень больно. Вальверде за это был предупрежден судьей.

Желтую карточку в этом эпизоде получил и Гарсия, порывавшийся выяснить отношения с Асенсио.

Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны» — 2:2. Винисиус забил на 45+2, Левандовски — на 45+4, Гонсало Гарсия — на 45+6. Онлайн-трансляция.

