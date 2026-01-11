Рафинья толкнул Вальверде в грудь и с криком упал на газон, когда уругваец толкнул его в ответ. Капитан «Реала» получил желтую

Рафинья заметил, что Федерико Вальверде и Эрик Гарсия что-то напряженно обсуждают, подбежал к уругвайцу и толкнул того в грудь. Капитан «Реала» толкнул бразильца в ответ, тот упал на газон и продемонстрировал, что ему очень больно. Вальверде за это был предупрежден судьей.