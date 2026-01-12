Ричмонд
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
2
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.00
П2
45.00
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

«Барселона» одержала 10 побед подряд с общим счетом 29:8

Серия побед «Барселоны» достигла 10 игр.

Команда Ханси Флика одолела «Реал» в финале Суперкубка Испании — 3:2.

В последний раз каталонцы уступали 25 ноября — «Челси» (3:0). С тех пор они одержали 10 побед подряд с общим счетом 29:8.

15 января «Барселона» встретится с «Расингом» в Ла Лиге.