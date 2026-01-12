«Барселона» одержала 10 побед подряд с общим счетом 29:8

Команда Ханси Флика одолела «Реал» в финале Суперкубка Испании — 3:2.
В последний раз каталонцы уступали 25 ноября — «Челси» (3:0). С тех пор они одержали 10 побед подряд с общим счетом 29:8.
15 января «Барселона» встретится с «Расингом» в Ла Лиге.
Серия побед «Барселоны» достигла 10 игр.
