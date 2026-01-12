10 побед подряд — лучшая серия «Барселоны» с начала 2016 года

Команда Ханси Флика обыграла «Реал» (3:2) в финале Суперкубка Испании. Это ее 10-я победа подряд.
В последний раз каталонцам удавалось выиграть столько матчей кряду в период с 6 января по 7 февраля 2016 года.
У «Барселоны» не было такой серии побед, как сейчас, с середины прошлого десятилетия.
