Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

Левандовски о 3:2: «Реал» играл очень низким блоком, «Барса» искала свободные зоны. Мы побеждаем именно как команда, Рафинья всегда появляется в нужный момент"

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о победе над «Реалом» в финале Суперкубка Испании (3:2).

Дубль в этой игре сделал вингер каталонцев Рафинья.

«Мы очень довольны, еще один трофей. Матчи с “Реалом” всегда большие, особенные. Мы хорошо сыграли в первом тайме, во втором тоже, старались забить еще, мы победили — а это самое главное».

О плане на игру.

«Реал» играл очень низким блоком, и мы пытались находить свободные зоны. Иногда нам нужно чуть больше терпения, когда мы сфокусированы, у нас появляются шансы забить. Самое важное — мы выиграли и завоевали еще один трофей".

О форме Рафиньи.

«Он знает, как нужно забивать, всегда появляется в нужный момент. У команды все хорошо — мы побеждаем именно как команда», — сказал Левандовски в эфире Movistar.