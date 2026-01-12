Левандовски о 3:2: «Реал» играл очень низким блоком, «Барса» искала свободные зоны. Мы побеждаем именно как команда, Рафинья всегда появляется в нужный момент"

Дубль в этой игре сделал вингер каталонцев Рафинья.
«Мы очень довольны, еще один трофей. Матчи с “Реалом” всегда большие, особенные. Мы хорошо сыграли в первом тайме, во втором тоже, старались забить еще, мы победили — а это самое главное».
О плане на игру.
«Реал» играл очень низким блоком, и мы пытались находить свободные зоны. Иногда нам нужно чуть больше терпения, когда мы сфокусированы, у нас появляются шансы забить. Самое важное — мы выиграли и завоевали еще один трофей".
О форме Рафиньи.
«Он знает, как нужно забивать, всегда появляется в нужный момент. У команды все хорошо — мы побеждаем именно как команда», — сказал Левандовски в эфире Movistar.