Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

Куртуа о 2:3 с «Барсой»: «Реал» мог победить. Неприятно проигрывать принципиальному сопернику. Нужно продолжать бороться — в Ла Лиге, ЛЧ и Кубке"

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (2:3).

Источник: Спортс"

"Проигрывать финал принципиальному сопернику всегда неприятно. Теперь нужно сосредоточиться на работе ради Кубка и Ла Лиги. Сегодня детали были не на нашей стороне — это период последних месяцев, когда многое идет не так, как должно. Мы вполне могли выиграть этот матч.

В первом тайме мы слишком глубоко сели в оборону, во втором они немного подсели, у нас были моменты, но мяч просто не шел в ворота. Их первый гол — результат нашей ошибки, второй — удар от штанги в сетку, третий — рикошет от Рауля [Асенсио]… Именно такие детали все и решают. У нас были шансы, но все удары пришлись прямо в руки Жоану [Гарсии]".

О Винисиусе.

«Мы ему доверяем и знаем, на что он способен. Это очень талантливый парень, особенно если говорить о его голе — это был шедевр. Он стал для них настоящим кошмаром. Надеемся, что, несмотря на поражение, сможем вынести позитив. Впереди Лига чемпионов, матч с “Вильярреалом”, январь по-прежнему очень важен».

О будущем.

«Ничего не меняется. Нужно продолжать бороться — от недели к неделе, в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке», — сказал Куртуа в эфире Movistar.