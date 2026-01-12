Куртуа о 2:3 с «Барсой»: «Реал» мог победить. Неприятно проигрывать принципиальному сопернику. Нужно продолжать бороться — в Ла Лиге, ЛЧ и Кубке"

"Проигрывать финал принципиальному сопернику всегда неприятно. Теперь нужно сосредоточиться на работе ради Кубка и Ла Лиги. Сегодня детали были не на нашей стороне — это период последних месяцев, когда многое идет не так, как должно. Мы вполне могли выиграть этот матч.
В первом тайме мы слишком глубоко сели в оборону, во втором они немного подсели, у нас были моменты, но мяч просто не шел в ворота. Их первый гол — результат нашей ошибки, второй — удар от штанги в сетку, третий — рикошет от Рауля [Асенсио]… Именно такие детали все и решают. У нас были шансы, но все удары пришлись прямо в руки Жоану [Гарсии]".
О Винисиусе.
«Мы ему доверяем и знаем, на что он способен. Это очень талантливый парень, особенно если говорить о его голе — это был шедевр. Он стал для них настоящим кошмаром. Надеемся, что, несмотря на поражение, сможем вынести позитив. Впереди Лига чемпионов, матч с “Вильярреалом”, январь по-прежнему очень важен».
О будущем.
«Ничего не меняется. Нужно продолжать бороться — от недели к неделе, в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке», — сказал Куртуа в эфире Movistar.