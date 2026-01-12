Лапорта про 3:2 с «Реалом»: «Барселона» играет великолепно, результат говорит сам за себя. Флик — архитектор успеха. Мы хотим повторить и даже превзойти прошлый сезон"

В финале «Барселона» — «Реал» не бывает фаворитов, пусть даже мы и были в чуть лучшей форме. Мы не сдавались и оправились от того, что соперник сравнял счет. Мы нервничали, но в финале это ожидаемо. Мне понравилось то, как сложился финал. Он прошел в равной борьбе и получился увлекательным«, — сказал президент “Барселоны” в эфире Movistar.