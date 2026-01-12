Ричмонд
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

Лапорта про 3:2 с «Реалом»: «Барселона» играет великолепно, результат говорит сам за себя. Флик — архитектор успеха. Мы хотим повторить и даже превзойти прошлый сезон"

Жоан Лапорта остался доволен победой «Барселоны» над «Реалом» в финале Суперкубка Испании — 3:2.

Источник: Спортс"

"Наша команда играет в великолепный футбол. Это был прекрасный финал.

Мы большая семья. Игроки молоды, и то сочетание футболистов, которым мы обладаем… результат говорит сам за себя.

Ханси и его штаб великолепно работают, они архитекторы этого успеха. Мы бы хотели повторить достижения прошлого сезона и даже превзойти.

В финале «Барселона» — «Реал» не бывает фаворитов, пусть даже мы и были в чуть лучшей форме. Мы не сдавались и оправились от того, что соперник сравнял счет. Мы нервничали, но в финале это ожидаемо. Мне понравилось то, как сложился финал. Он прошел в равной борьбе и получился увлекательным«, — сказал президент “Барселоны” в эфире Movistar.