Конте удалили во 2-м тайме матча с «Интером». Тренер «Наполи» бросил бутылку и кричал в лицо резервному арбитру после назначения пенальти за фол Ррахмани

На 70-й минуте матча арбитр Даниэле Довери после консультации с ВАР назначил пенальти в ворота «Наполи» за фол Амира Ррахмани на Генрихе Мхитаряне. После объявления решения судьи Конте ударил по мячу возле боковой линии, направив его в сторону ворот «Интера», бросил на землю бутылку, а затем подошел к резервному арбитру и прокричал что-то ему в лицо. За это главный судья показал тренеру «Наполи» красную карточку.