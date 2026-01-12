Ричмонд
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

Конте удалили во 2-м тайме матча с «Интером». Тренер «Наполи» бросил бутылку и кричал в лицо резервному арбитру после назначения пенальти за фол Ррахмани

Главного тренера «Наполи» Антонио Конте удалили во втором тайме матча с «Интером».

Встреча 20-го тура Серии А завершилась со счетом 2:2.

На 70-й минуте матча арбитр Даниэле Довери после консультации с ВАР назначил пенальти в ворота «Наполи» за фол Амира Ррахмани на Генрихе Мхитаряне. После объявления решения судьи Конте ударил по мячу возле боковой линии, направив его в сторону ворот «Интера», бросил на землю бутылку, а затем подошел к резервному арбитру и прокричал что-то ему в лицо. За это главный судья показал тренеру «Наполи» красную карточку.

Уходя в подтрибунное помещение, Конте несколько раз повторил: «Вам должно быть стыдно!».